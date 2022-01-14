Известный промоутер осудил Бриедиса за татуировку с именем Джейка Пола

Промоутер Эдди Хирн отреагировал на решение чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Майриса Бриедиса сделать татуировку на ноге с именем блогера Джейка Пола, чтобы вызвать его таким образом на бой.
«Я не понимаю, зачем Бриедис набил на ноге тату в честь Джейка Пола и вызвал его на бой. У него в кармане находится объединительный поединок с Лоуренсом Околи. Знаю, у него есть обязательный претендент, но всё же. Он ведь хороший боец!» — цитирует Хирна BoxingScene.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
Ранее Пол изъявил желание подраться с бывшим чемпионом мира в среднем весе, Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
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