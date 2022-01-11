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Бриедис сделал татуировку с именем Джейка Пола

Бриедис сделал татуировку с именем Джейка Пола
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Чемпион мира по боксу Майрис Бриедис вызвал на бой блогера и боксёра Джейка Пола. Для того чтобы осуществить это, латвийский спортсмен сделал на ноге татуировку с надписью «Jake’s bad karma». Видео из тату-салона было опубликовано в «инстаграме» Бриедиса.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Бриедиса.

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.

Ранее Пол изъявил желание подраться с бывшим чемпионом мира в среднем весе, Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

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