«Цифры даже занижены». Джейк Пол — о сумме, которую заработал в 2021-м согласно Forbes

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол заявил, что Forbes занизил сумму, которую он заработал по итогам прошедшего года. Ранее сообщалось, что Джейк получил $ 45 млн, $ 5 млн из которых он заработал в YouTube и социальных сетях, а оставшуюся часть — за счёт бокса.
«Мой папа позвонил мне и спросил, не были ли цифры, которые были названы сегодня, завышены. «Я знал, что ты близок к этому, но у тебя действительно это вышло?» — спросил он. Ответ был: «Да, папа, и на самом деле цифры даже немного занижены. Имейте в виду, я не лгу своему отцу, и он знает всё о моей жизни.
Даже мой брат думал, что сумма была ниже (исходя из его разговора с отцом). Много раз Forbes завышает цифры. В 2018 году, например, когда я попал в список, я заработал $ 17 млн, а они, насколько я помню, сообщили о 22 миллионах. Сейчас они в целом несколько приотстали и сумма, которую они назвали, на самом деле меньше.
Большинство знаменитостей сказали бы: «Слава богу, как же я счастлив». Но я заявляю, что любой засранец может добиться этого, если он псих и готов умереть за своё дело», — написал Пол в «сториз» своего «инстаграма».
- 15 января 2022
-
17:53
-
16:59
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
-
12:52
-
11:59
-
11:33
-
11:07
-
10:18
-
09:23
-
05:15
-
00:40
- 14 января 2022
-
23:58
-
22:28
-
21:51
-
21:15
-
21:02
-
19:41
-
18:55
-
17:31
-
17:05
-
16:35
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:45
-
13:15
-
13:02
-
12:38
-
11:41
-
11:03