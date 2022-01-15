«Цифры даже занижены». Джейк Пол — о сумме, которую заработал в 2021-м согласно Forbes

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол заявил, что Forbes занизил сумму, которую он заработал по итогам прошедшего года. Ранее сообщалось, что Джейк получил $ 45 млн, $ 5 млн из которых он заработал в YouTube и социальных сетях, а оставшуюся часть — за счёт бокса.



«Мой папа позвонил мне и спросил, не были ли цифры, которые были названы сегодня, завышены. «Я знал, что ты близок к этому, но у тебя действительно это вышло?» — спросил он. Ответ был: «Да, папа, и на самом деле цифры даже немного занижены. Имейте в виду, я не лгу своему отцу, и он знает всё о моей жизни.



Даже мой брат думал, что сумма была ниже (исходя из его разговора с отцом). Много раз Forbes завышает цифры. В 2018 году, например, когда я попал в список, я заработал $ 17 млн, а они, насколько я помню, сообщили о 22 миллионах. Сейчас они в целом несколько приотстали и сумма, которую они назвали, на самом деле меньше.



Большинство знаменитостей сказали бы: «Слава богу, как же я счастлив». Но я заявляю, что любой засранец может добиться этого, если он псих и готов умереть за своё дело», — написал Пол в «сториз» своего «инстаграма».

Новость по теме Джейк Пол попал в список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2021 года