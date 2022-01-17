Олег Тактаров показал архивное фото со своей работы в мексиканской полиции
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил архивное фото с Мексики.
«Когда-то давно я тренировал специальный отдел федеральной полиции в Мехико, что борется с наркоторговлей.
Много лет спустя это спасло… Но об этом расскажу позже...» — написал Тактаров.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Тактарова.
Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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