Олег Тактаров показал архивное фото со своей работы в мексиканской полиции

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил архивное фото с Мексики.

«Когда-то давно я тренировал специальный отдел федеральной полиции в Мехико, что борется с наркоторговлей.

Много лет спустя это спасло… Но об этом расскажу позже...» — написал Тактаров.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Тактарова.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.