Мераб Двалишвили получил серьёзную травму
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что получил травму.
«Сильно повредил ключицу. К счастью, обошлось без операции. Много физиотерапии и времени на выздоровление! Я вернусь сильнее, чем раньше», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Двалишвили.
Последний поединок Двалишвили провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораес. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду. Он провёл девять боёв в престижном промоушене.
Двалишвили выиграл семь боёв подряд, что является самой длинной действующей победной серией в 135-фунтовом дивизионе UFC.
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