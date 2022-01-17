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Мераб Двалишвили получил серьёзную травму

Мераб Двалишвили получил серьёзную травму
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что получил травму.

«Сильно повредил ключицу. К счастью, обошлось без операции. Много физиотерапии и времени на выздоровление! Я вернусь сильнее, чем раньше», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Двалишвили.

Последний поединок Двалишвили провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораес. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду. Он провёл девять боёв в престижном промоушене.

Двалишвили выиграл семь боёв подряд, что является самой длинной действующей победной серией в 135-фунтовом дивизионе UFC.

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