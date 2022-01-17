«Огромный мозг». Карелин рассказал про работу с Ельциным

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался по поводу бывшего президента России Бориса Ельцина.

«Когда мы в своё время сосредоточились не на своих бедах, а начали искать одобрения за пределами страны, точно не Борис Николаевич нас к этому толкал. Точняком. И не он получил Нобелевскую премию за развал Советского Союза. И он тоже был ликвидатором последствий, если вы хотите моё мнение убеждённое. Да, ему немногое удалось. Немногое. Но только за то, что он не дал распатронить Российскую Федерацию, ценой даже трудно допустимых историй, что берите суверенитета сколько можете, и стабилизировал наше историческое состояние, к которому мы вернулись через усилие. Мы же величайшая колониальная держава прошлого века. Да, я был его доверенным лицом, получил огромный опыт. Был поражён, когда тебе, молодому парню, говорят: «Я прошу вас помочь». Это звучит очень лестно. Я работал с ним, несколько раз был его советником. Я вас уверяю, огромный мозг, огромная способность к восприятию информацию. Как он работал с документами… Когда ты в одной машине с ним едешь, ты видишь, как это происходит», — сказал Карелин на YouTube-канале «Томское время».