Стало известно имя следующего соперника Ивана Штыркова

Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий бой 27 марта. Соперником Штыркова станет бразильский боец смешанного стиля Леандро Силва.



«Следующий бой Ивана Штыркова состоится 27 марта в Екатеринбурге. Соперник — Леандро Силва. Можно ли назвать Ивана звездой АСА? Если взять ребят, которые сейчас в ростере работают над своей имиджевой составляющей, наращивают аудиторию, то я бы выделил Штыркова и Слипенко. Они как-то заявили о себе в медиапространстве», — передаёт слова Алексея Яценко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



В последнем поединке Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым. Бой прошёл 5 ноября в Москве.



Иван Штырков в том бою одержал 19-ю победу в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё два поединка Штырков проиграл, в одном была зафиксирована ничья.