В ACA проведут Гран-при в лёгком весе в 2022 году

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что лига намеревается провести Гран-при легковесов в 2022 году.



«В этом году мы планируем организовать Гран-при в одной из самых популярных категорий — в лёгком весе. Мы это ещё обязательно озвучим, расскажем, чего хотели добиться. Гран-при — это восемь человек, семь поединков в течение года. Это оживит интерес как фанатов, так и бойцов. Я считаю, что в дальнейшем, имея хорошие имена, можно будет делать Гран-при во всех весовых категориях», — передаёт слова Алексея Яценко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



В 2022 году лига АСА планирует провести 16 турниров. Первый из них состоится 28 января в Грозном. В рамках турнира пройдут два титульных боя — чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать свой титул в бою с соотечественником, Абдул-Рахманом Джанаевым. В со-главном бою за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе поспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.