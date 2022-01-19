Молдавский: Бейдер не проигрывал решением. С ним лучше закончить пораньше

Российский боец Валентин Молдавский, выступающий в полутяжёлом весе, поделился мнением о Райане Бейдере.

«Думаю, в клинче вряд ли он сможет зажать меня к сетке. Я уверен, что смогу его развернуть. Проходы у него хорошие, контроль тоже. И сказать, что он что-то делал в партере, именно борьбы как таковой, я не припомню. Не знаю, есть ли у него победы сабмишеном? Может быть один-два боя. Ну я точно помню, что он задушил кого-то, по-моему. Основная работа в партере у него — это контролировать и разбивать. У него это очень хорошо получается. Потому в эту позицию лучше не попадать. Либо, если попал, сразу надо пытаться встать и насыпать ему. Ну мы видели, как это делал Вадим — бить локтями, не давать возможности занимать позицию, сбивать, пробивать, отталкивать, чтобы он не мог занимать удобное положение и полностью тебя законтролить

Ну я надеюсь, что мы не будем доходить до решения, потому что я просматривал статистику, и Бейдер не проиграл ни одного боя решением. Играть с ним в долгую — плохая идея. С ним надо стараться заканчивать пораньше. Всякое может случиться, но с ним лучше закончить пораньше», — рассказал Молдавский в интервью Okko Sport.