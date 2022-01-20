Илия Топурия объяснил грубые высказывания в адрес Мовсара Евлоева

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия объяснил своё резкое высказывание в адрес россиянина Мовсара Евлоева, с которым у него должен был состояться поединок на турнире UFC 270. Евлоев был вынужден сняться с него из-за положительного теста на коронавирус.
«Возможно, он действительно болен ковидом. Я сам был в такой же ситуации, когда должен был дебютировать в UFC. За восемь дней до боя я сдал положительный тест, но незадолго до схватки мой следующий тест был отрицательным. В случае с Мовсаром положительный тест был выявлен за две недели до боя со мной, и он даже не предложил подождать результат ещё одного теста или перенести поединок.
В итоге мой менеджер сообщил мне, что Мовсар Евлоев снимается с турнира. Я надеялся, что Евлоев попросит подождать ещё 3-4 дня, ведь у него было достаточно времени, чтобы пересдать тест. И менеджер ответил мне, чтобы я забыл о нём, он снят с турнира. Я был очень разочарован таким ходом событий, поэтому и написал то резкое сообщение в «Твиттере» и «Инстаграме», — сказал Топурия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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