Топурия — Евлоеву: ты знаешь, что случится, чёртова крыса

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия в грубой форме обратился к россиянину Мовсару Евлоеву, с которым у него должен был состояться поединок на турнире UFC 270. Евлоев был вынужден с него сняться из-за положительного теста на коронавирус.
«Эй ты, маленькая крыса. Я этого не начинал — ты всё затеял. Мне сказали, что я должен быть в Лос-Анджелесе 23 января, где я бы смог оторвать голову такой крысе. И вот я здесь. Когда у двух мужчин запланирован бой, и один из них на него не является, то там, откуда я родом, его называют трусом. Такое определение как нельзя точно подходит для тебя. Ты смел только, когда сидишь в своём телефоне. Ты лишишься своего рекорда, даже не появившись в октагоне, ведь ты знаешь, что случится. Чёртова крыса», — сказала Топурия в своём «твиттере».
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