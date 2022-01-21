Чимаев присоединился к Яну и Физиеву в тренировочном центре «Тайгер муай-тай» в Пхукете

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев присоединился к известным бойцам UFC россиянину Петру Яну и киргизскому спортсмену смешанных единоборств Рафаэлю Физиеву в тренировочном центре «Тайгер муай-тай» в Пхукете (Таиланд). Об этом сообщает BJ Penn.

Тренировочный зал на острове ранее принимал нескольких чемпионов UFC, включая Валентину Шевченко, Александра Волкановски, Жоржа Сен-Пьера, Исраэля Адесанью и многих других.

Напомним, Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.