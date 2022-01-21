Нганну обозначил свою позицию по бою с Джонсом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну признался, что потерял интерес к поединку с бывшим чемпионом лиги в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.



«Нет, это уже в прошлом. Я так долго ждал этого боя. После Стипе Миочича предполагалось, что следующим будет именно Джон Джонс, но этого так и не произошло, и я не знаю почему. А сейчас я уже приступил к новой главе», — приводит слова Нганну MMA Fighting.



Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, соотечественником Сирилем Ганом. Противостояние пройдёт в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в субботу, 22 января.