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Нганну обозначил свою позицию по бою с Джонсом

Нганну обозначил свою позицию по бою с Джонсом
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну признался, что потерял интерес к поединку с бывшим чемпионом лиги в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.

«Нет, это уже в прошлом. Я так долго ждал этого боя. После Стипе Миочича предполагалось, что следующим будет именно Джон Джонс, но этого так и не произошло, и я не знаю почему. А сейчас я уже приступил к новой главе», — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, соотечественником Сирилем Ганом. Противостояние пройдёт в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в субботу, 22 января.

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