«Пиво ждём!» Александр Емельяненко показал забавное фото с братом Фёдором

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», продемонстрировав подписчикам архивную фотографию с братом Фёдором.
«Пиво ждём!» — подписал фото Александр.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем бою Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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