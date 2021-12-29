Саша Емельяненко везде нарасхват. Его возвращение — успех или апсет?

Наверняка вы видели кадры, как менеджер Емельяненко-мл. Азамат Бостанов вытаскивает Александра из глубокого запоя, который длился около года. Тогда Саша с трудом связывал слова и даже признавался, что не может надеть на себя трусы. А в это время ему наготавливали бои порциями для поддержания формы. Но его форма была настолько ужасной, что он начал свой камбэк с пробежек на один километр (!!!). Да, путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага, но такого жёсткого отката назад точно никто не ожидал, даже Бостанов.

Тем не менее подготовка Саши была настолько форсированной, что оставалось диву даваться, как он спустя 2 месяца собрался возвращаться в октагон. Да, мы помним, что это был фрик-бой против блогера Артёма Тарасова, который дерётся на уровне второразрядника. Но как же ужасен и инертен был Емельяненко в том поединке, несмотря на сам факт победы.

Оттого странным выглядит то, что было дальше. Вместо того чтобы запереть Сашу на сборах где-нибудь на Кавказе вдали от соблазнов ещё на полгода, его начали продвигать везде, где можно и нельзя. Если к его появлению в YouTube-проекте «Что было дальше?» можно относиться с долей иронии, то постоянные спекуляции касательно следующих соперников и анонсированных схваток могли ввести в ужас любого. Чего стоил вброс о переговорах с Bellator накануне боя его старшего брата Фёдора.

Напомним, осенью Александр должен был сойтись с рэпером Джиганом и Джеффом Монсоном по правилам боёв на голых кулаках. Ничего из этого не состоялось, зато на коротком уведомлении вышел против действующего бойца из Бразилии Марсио Сантоса, который изначально должен был драться против Вячеслава Василевского. Только вдумайтесь, за 1,5 недели до встречи Саша соглашается подменить Василевского. На тот момент прошло только около двух месяцев после боя с Тарасовым, всего лишь два месяца.

Этот авантюризм вызывал опасения, и не напрасно, так как мелкий бразилец, который легче на 11 кг и ниже на 20 см, задушил Сашу уже в первом раунде. После этого проигрыша напрашивались призывы завязывать с профессиональным спортом после такого унижения, но Емельяненко удивил всех с запросом о реванше. Веры в себя 40-летнему бойцу не занимать или за этим прячется алчное желание заработать ещё денег? Нам этого не узнать.

Александр до сих пор остаётся самым востребованным бойцом ММА на территории России, и он этим активно пользуется. Только получается у него это довольно нелепо и кринжово. Если к его постам «Здравствуйте, люди добрые» можно отнестись как к безобидному приевшемуся мему, то его форма до сих пор вызывает вопросы. Емельяненко до сих пор не демонстрирует ничего из того, что было в его прежнем арсенале, даже пушечный удар, которым он ронял Боба Саппа.

Вдобавок создаётся впечатление, что все забыли про дела его прошлого, в частности, про уголовное преследование, после которого он стал персоной нон грата для всех промоушенов. Как и про то, как он срывал турниры из-за своих дебошей, лицом которых был сам Александр. Кейс Емельяненко доказывает в очередной раз, что институт репутации в России отсутствует.

Но что нас ждёт в следующем году при нынешних раскладах? Если всё пойдёт по плану и Емельяненко-мл. избежит очередного срыва с запоем, то реваншу с Сантосом быть. Но, скорее всего, сценарий и исход боя будет аналогичным первой встрече. Однако, учитывая высокую активность бойца в соцсетях и фамилию, которую он носит, про него не скоро забудут. И на крайний случай ему легко найдут место в поп-ММА, где выстроилась целая очередь из желающих подраться с человеком, чья фамилия Емельяненко.

Вместе с тем говорить о полной реабилитации не приходится, так как у Саши бывали срывы по ходу подготовки. Хочется пожелать Азамату Бостанову сил и терпения, но что-то нам подсказывает, что союз Емельяненко-мл. и бутылки нерушим. Даже уход в религию не помог.