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Ковингтон: Масвидаль проснётся на больничной койке после нашего боя. Деньги того не стоят

Ковингтон: Масвидаль проснётся на больничной койке после нашего боя. Деньги того не стоят
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Американский боец UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от поединка с Хорхе Масвидалем.

«Я поднял свои тренировки на новый уровень. Раньше такого не было. Я тренируюсь более интенсивно и продуктивно. Подобное происходит в первый раз в моей карьере. Я стремительно прогрессирую, просто в невероятном темпе. Хочу побыстрее закончить с этим поединком и перейти к следующему.

Когда я войду в октагон, ничего не буду чувствовать. У меня не будет эмоций. Полностью сосредоточусь на своём плане на бой и буду драться как умею.

После того как я закончу с Масвидалем, он уже не будет прежним. Неважно, как много ему заплатили. 5 марта он проснётся на больничной койке. Он поймёт, что деньги того не стоят, чтобы принимать бой со мной», — приводит слова Ковингтона BJPenn.

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