Менеджер Ковалёва признался, что потратил на карьеру Сергея более $ 400 тыс.

Известный менеджер Эгис Климас, который ведёт карьеры Александра Усика, Василия Ломаченко, Сергея Ковалёва и ряда других боксёров, рассказал, что на старте сотрудничества с Ковалёвым, ему пришлось потратить на развитие карьеры россиянина более $ 400 тыс.

«Есть ли риски и капиталовложения в работе менеджера? Конечно, есть. Я, например на Ковалёва потратил более $ 400 тыс. Это до того, как мы его подписали. Я приехал с ним, мы сошлись. Какая была мысль? Сделаю ему один бой, покажу, его увидят и мы сразу же начнём рубать мешки денег. Уже вилы купил, чтобы ворочать деньгами, как сеном.

Я сделал один бой, второй, третий, четвёртый. А промоутер не хочет. Арум говорил: «что я буду делать с этим русским?». Я провёл Ковалёву 18 боёв, профинансировал все 18 боёв", — рассказал Климас в интервью, размещённом на канале BoxOffice в YouTube.