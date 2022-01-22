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Менеджер Ковалёва признался, что потратил на карьеру Сергея более $ 400 тыс.

Менеджер Ковалёва признался, что потратил на карьеру Сергея более $ 400 тыс.
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Известный менеджер Эгис Климас, который ведёт карьеры Александра Усика, Василия Ломаченко, Сергея Ковалёва и ряда других боксёров, рассказал, что на старте сотрудничества с Ковалёвым, ему пришлось потратить на развитие карьеры россиянина более $ 400 тыс.

«Есть ли риски и капиталовложения в работе менеджера? Конечно, есть. Я, например на Ковалёва потратил более $ 400 тыс. Это до того, как мы его подписали. Я приехал с ним, мы сошлись. Какая была мысль? Сделаю ему один бой, покажу, его увидят и мы сразу же начнём рубать мешки денег. Уже вилы купил, чтобы ворочать деньгами, как сеном.

Я сделал один бой, второй, третий, четвёртый. А промоутер не хочет. Арум говорил: «что я буду делать с этим русским?». Я провёл Ковалёву 18 боёв, профинансировал все 18 боёв", — рассказал Климас в интервью, размещённом на канале BoxOffice в YouTube.

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