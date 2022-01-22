Поветкин подарил внешность своему персонажу в компьютерной игре

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин прошёл процедуру сканирования внешности для компьютерной игры eSports Boxing Club.
«Александр Поветкин прибыл в студию для сканирования своей внешности и характерных боксерских приемов и движений для создания своего персонажа в новой компьютерной игре о боксе eSports Boxing Club от британской компании Steel City Interactive. И как и другие боксеры, побывавшие в студии, оставил свой автограф на манекене», — гласит сообщение в инстаграм-аккаунте World of Boxing Promotions.
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.
Александр провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
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