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Сборная России прилетела под нейтральным флагом на чемпионат мира по ММА

Сборная России прилетела под нейтральным флагом на чемпионат мира по ММА
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Российская сборная по ММА прилетела на крупнейший за 10-летнюю историю международной федерации IMMAF чемпионат и первенство мира (18-20 лет) 2021 года по ММА. В состязаниях, которые пройдут в Абу-Даби с 24 по 29 января на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City, рядом с UFC Fight Island (остров Яс), примут участие более 500 спортсменов из 60 стран. Прямая трансляция соревнований будет вестись по всему миру на сайте immaf.tv, финалы 28 и 29 января покажет платная платформа «Okko спорт».

Национальная сборная России будет выступать под нейтральным флагом MMA UNION, в честь победителей вместо гимна прозвучит музыка П.И. Чайковского.

«В декабре 2021 года в результате многолетних баталий IMMAF была удостоена статуса участника кодекса Всемирного антидопингового агентства. Исходя из 4-летнего запрета исполкома ВАДА сборная России по ММА не станет исключением и не сможет выступить в Абу-Даби под национальным флагом. Его заменит адаптированный нейтральный флаг Союза ММА», — заявил спортивный функционер Радмир Габдуллин.

Состав сборной России по ММА на чемпионат мира:

Мужчины
до 52,2 кг — Курбан Омаров, Фарход Рахмоналиев
до 56,7 кг — Женишбек Уулу Бектур, Ибрагим Картоев
до 61,2 кг — Шахбан Гапизов
до 65,8 кг — Курбан Зайнуков
до 70,3 кг — Саламат Исбулаев
до 77,1 кг — Магомед Алиев
до 83,9 кг — Юсуп Магомедов
до 93 кг — Джамал Меджидов, Магомед Шахрудинов
до 120 кг — Шамиль Курмагомедов, Халил Ибнухажаров
свыше 120 кг — Мурад Джамалдинов, Шамсутдин Махмудов.

Женщины
до 47,6 кг — Яна Маркова, Валерия Тепышева, Вера Буга
до 52,2 кг — Анна Сафеева, Диана Найденова, Юлия Утяганова
до 56,7 кг — Александра Фитина, Любовь Сальникова
до 61,2 кг — Татьяна Постарнарнакова, Дарья Терещенко
до 65,8 кг — Нина Харинова
до 70,3 кг — Ольга Лагодная, Дарья Пирогова, Мария Ширканова.

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