Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш: я тот парень, который сможет оказать хорошее давление на Махачева

Дариуш: я тот парень, который сможет оказать хорошее давление на Махачева
Комментарии

Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался по поводу своего следующего соперника россиянина Ислама Махачева.

«Я не видел, чтобы кто-то действительно оказывал на него давление, и это может быть потому, что они не могли — они не были достаточно хорошо подготовлены. Если ты пытаешься доминировать в стойке, он тебя валит. Если ты пытаешься применить джиу-джитсу, его борьба настолько хороша, что он не позволяет тебе этого сделать. Из того, что я видел, его соперники так и не смогли ни разу оказать на него давление, потому что у них нет достаточных навыков, не хватает всесторонней подготовки для этого. И я думаю, что я тот парень, который сможет это сделать», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля 2022 года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.

Новость по теме
Ислам Махачев: 2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022