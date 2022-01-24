С пяти побед стартовали россияне в первый день чемпионата мира по ММА

Все пять российских бойцов одержали победы в первый день стартовавшего крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА, сообщает пресс-служба Союза ММА России. Соревнования продлятся до 29 января.



В весовой категории до 61,2 кг взрослого чемпионата мира по ММА россиянин Шахбан Гапизов остановил в первом раунде «кимурой» Даниэля Бейнбриджа (Англия), до 65,8 кг — Курбан Зайнуков одолел решением судей Марека Меловарски (Словакия), до 77,1 кг — Абдула Алиев победил судейским решением Кэмирона Клементса (Северная Ирландия). В первенстве мира по юниорам (18-20 лет) в весовой категории до 61,2 кг Асеф Чопуров вырвал победу по очкам у Шокрукха Зиёдова (Узбекистан), до 70,3 кг — Максим Фукс взял верх по очкам над Дор Бен Сасоном (Израэль).



В состязаниях в Абу-Даби на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City за медали принимает участие 421 спортсмен из 56 стран. Прямая трансляция турнира доступна по всему миру благодаря immaf.tv, финалы 28 и 29 января покажет платформа Okko спорт.



Отличительной особенностью крупнейшего чемпионата мира по ММА стало то, что он проходит в рамках сотрудничества IMMAF с Всемирным антидопинговым агентством WADA. Таким образом, российская сборная под санкциями выступает с нейтральным флагом MMA UNION, в честь российских победителей прозвучит вместо гимна РФ Первый концерт П.И. Чайковского.