Стало известно, с кем подерётся Дэн Хукер в первом бою после возвращения в полулёгкий вес
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Австралийский боец UFC Дэн Хукер в дебютном поединке после возвращения в полулёгкий вес встретится с английским бойцом Арнольдом Алленом, сообщает MMAJunkie. Поединок пройдёт 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне.
В последнем поединке Дэн Хукер проиграл приёмом в первом раунде россиянину Исламу Махачеву. Новозеландец потерпел 11-е поражение в 32 поединках в карьере. Кроме того, это поражение стало для Хукера третьим в пяти последних поединках.
Хукер начинал карьеру в UFC в полулёгком весе, однако затем поднялся в лёгкий дивизион.
Что касается Аллена, то на его счету 18 поединков в смешанных единоборствах, в котоорых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. В UFC он провёл восемь боёв, в которых одержал восемь побед.
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