Мурат Гассиев вернулся к тренировкам после перелома руки
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев сообщил, что вернулся к тренировкам после перелома руки, полученного во время спарринга.
«Восстановление после травмы проходит хорошо. Наконец-то возвращаюсь к тренировкам!», — написал Гассиев в своём «инстаграме».
Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменён из-за перелома у Гассиева.
Пока неизвестно, когда Гассиев вернётся в ринг и с кем проведёт следующий бой.
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