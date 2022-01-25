«Один из лучших тяжей в истории». Махачев показал фото с Веласкесом

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выложил совместное фото с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом.
«Один из лучших тяжей в истории ММА», — написал Махачев.
Публикация доступна в «инстаграме» Ислама Махачева.
Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
Кейн Веласкес свой последний бой провёл в UFC в 2019 году. Тогда он за 26 секунд проиграл нынешнему чемпиону Фрэнсису Нганну.
- 25 января 2022
-
10:32
-
09:38
-
00:59
- 24 января 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:00
-
20:57
-
19:46
-
18:55
-
17:48
-
16:48
-
16:06
-
15:40
-
15:20
-
14:47
-
14:04
-
13:24
-
12:47
-
12:18
-
11:38
-
11:09
-
10:39
-
09:40
-
08:06
-
08:04
-
00:19
- 23 января 2022
-
23:24
-
22:19
-
21:44
-
21:29
-
20:19
-
19:06
-
18:06
-
17:26
-
16:57