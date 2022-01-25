«Один из лучших тяжей в истории». Махачев показал фото с Веласкесом

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выложил совместное фото с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом.

«Один из лучших тяжей в истории ММА», — написал Махачев.

Публикация доступна в «инстаграме» Ислама Махачева.

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Кейн Веласкес свой последний бой провёл в UFC в 2019 году. Тогда он за 26 секунд проиграл нынешнему чемпиону Фрэнсису Нганну.