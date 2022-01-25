Гэтжи выразил желание провести бой с Оливейрой в Бразилии

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что хочет провести бой с чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой в Бразилии.
«Есть кард в Бразилии 7 мая. Хочу драться с бразильским чемпионом в Бразилии. Я хочу хаоса.
Конор Макгрегор следующий претендент? Я не знаю, даже не хочу говорить об этом. Единственная причина, по которой это почти проблема, заключается в том, что вы, ребята, продолжаете спрашивать об этом. На самом деле вы просто делаете свою работу, и она заключается в том, чтобы создать историю. Сейчас он не имеет значения. У него сломана нога, и, задавая этот вопрос, вы должны усомниться в его честности. Вы как журналист должны стоять за него и знать, что этого никогда не должно случиться, и вы должны сделать всё, чтобы этого не произошло», — приводит слова Гэтжи Middle Easy.
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