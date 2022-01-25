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Джейк Пол инвестировал в компанию, владеющую UFC

Джейк Пол инвестировал в компанию, владеющую UFC
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, рассказал в своём «твиттере», что инвестировал в Endeavour — материнскую компанию UFC, с намерением добиться изменений в американском промоушене.

Пол будет стремиться увеличить заработную плату бойцов UFC и обеспечить им достойное медицинское обслуживание.

Ранее Джейк не раз конфликтовал с президентом UFC Даной Уайтом по вопросу низких гонораров бойцов его лиги. Уайт впоследствии не стал исключать, что Пол может выступить в UFC. Приглашал Джейка в свой промоушен Eagle FC и бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В декабре прошлого года Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С этого момента Пол призывает звезду UFC Хорхе Масвидаля к поединку в боксе или ММА в случае, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.

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