Джошуа отреагировал на новость, будто он готов отказаться от боя с Усиком в пользу Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, британец Энтони Джошуа отреагировал на сообщения в СМИ, согласно которым он будто готов гонорар отказаться от реванша с представителем Украины Александром Усиком за солидный .
«Я вижу некоторые интервью, в которых мне приписываются слова, которых я в действительности не говорил. Откуда вообще взялась такая информация? Я слышу, как многоие говорят, будто Джошуа согласился на 15 миллионов в качестве отступных, чтобы отойти в сторону. Но я не подписывал никакого контракта и вообще даже не видел его. Так что не слушайте всякую чушь. Если что-то будет, вы узнаете об этом от меня», — сказал Джошуа в видео, размещённом на канале FightHype в YouTube.
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