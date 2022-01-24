Усик в следующем бою может встретиться с Фьюри. Джошуа готов отступить

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в размере $ 20 млн, который откроет Александру Усику путь к поединку с Тайсоном Фьюри за неоспоримый титул в супертяжёлом весе.

Джошуа должен был провести матч-реванш с Усиком за три титула чемпиона мира, которые он проиграл украинцу в Лондоне в прошлом году.

«Это сага, но если мы сможем сохранить отношения между нами, то так или иначе мы сможем что-то решить. Все в боксе хотят увидеть неоспоримый бой между Тайсоном и Усиком», — приводит слова британского промоутера Фрэнка Уоррена The Telegraph.

Недавно Джошуа говорил о том, что, что он намерен выиграть в бою-реванше с Александром Усиком.