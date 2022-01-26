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Нганну будет прооперирован и рискует пропустить 9 месяцев

Нганну будет прооперирован и рискует пропустить 9 месяцев
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Стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прошёл медицинское обследование в Лос-Анджелесе после титульного боя с Сирилем Ганом. В результате него выяснилось, что спортсмену требуется операция на колене. У Нганну повреждена передняя крестообразная связка и медиальная коллатеральная связка. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходил турнир UFC 270, в главном событии которого встречались Нганну и Ган. Победу в этом противостоянии, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.

В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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