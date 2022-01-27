Чимаев — Усману: я разобью тебя за 2 минуты

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где высказал своё намерение победить американского бойца нигерийского происхождения в полусреднем весе Камару Усмана за 2 минуты боя.



«Так ты пытаешься сменить весовую категорию до того, как я приду за тобой? Никуда не уходи, я иду! Я разобью тебя за 2 минуты, поверь мне! Я здесь король», — написал Чимаев.

Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.



Ранее также сообщалось о возможном проведении поединка Чимаева с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. В UFC, однако, его официально не подтвердили.



В середине января 2022 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Камару Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.

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