Французского бойца ММА Пьера Люде нашли мёртвым у себя в квартире

22-летний французский боец ММА Пьер Люде был обнаружен мёртвым в собственной квартире в Марселе. Об этом сообщает Bloody Elbow со ссылкой на L'Ardennais.

По данным источника, 22-летний спортсмен служил в особом отряде полиции. Основная версия — самоубийство.

Люде провёл два поединка на любительском уровне. Профессиональная карьера французского спортсмена началась в 2017 году. На его счету шесть побед и одно поражение. В 2019 году француз провёл поединок на турнире M-1 Challenge 101, в котором потерпел поражение от казахстанского бойца Ассу Алмабаева.

Напомним, совсем недавно сообщалось о гибели бывшего бойца UFC и Bellator Майкеля Фалькао.