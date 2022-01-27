Французского бойца ММА Пьера Люде нашли мёртвым у себя в квартире
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22-летний французский боец ММА Пьер Люде был обнаружен мёртвым в собственной квартире в Марселе. Об этом сообщает Bloody Elbow со ссылкой на L'Ardennais.
По данным источника, 22-летний спортсмен служил в особом отряде полиции. Основная версия — самоубийство.
Люде провёл два поединка на любительском уровне. Профессиональная карьера французского спортсмена началась в 2017 году. На его счету шесть побед и одно поражение. В 2019 году француз провёл поединок на турнире M-1 Challenge 101, в котором потерпел поражение от казахстанского бойца Ассу Алмабаева.
Напомним, совсем недавно сообщалось о гибели бывшего бойца UFC и Bellator Майкеля Фалькао.
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