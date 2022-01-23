Бывший соперник Александра Шлеменко убит в Бразилии

Бразильское издание Gaucha ZH сообщило, что бывший боец UFC и Bellator Майкель Фалькао умер после ножевого ранения в Пелотасе (Бразилия).
Спортсмен был ранен ножом в живот возле бара. Как сообщается, инцидент произошёл около 3 часов ночи по местному времени. Фалькао доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Майкель Фалькао провёл всего один бой в UFC. Он победил Джеральда Харриса единогласным решением. На тот момент он улучшил свой профессиональный рекорд в ММА до 26-3. Позже бразилец был уволен из UFC после того, как появилась информация, что в 2002 году он напал на женщину. Он был задержан только через семь лет после этого инцидента.
Спустя время он перешёл в Bellator, где выиграл шестой сезон в среднем весе. Это позволило ему получить право на титульный бой против Александра Шлеменко, однако Фалькао был нокаутирован во втором раунде.
- 23 января 2022
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