Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги встречи с поклонниками в Детройте (США). Соответствующий пост был опубликован в «инстаграме» российского бойца.
«Большое спасибо всем моим поклонникам в Детройте.
Я был всего пару дней здесь, в Мичигане, и мне очень понравилось.
Я обещаю, что вернусь сюда c более полезным визитом. Меня очень тронула эта встреча и та любовь и хорошая энергетика, что я испытал при встрече с вами. Большое спасибо!», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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