Джереми Стивенс был уволен из UFC

35-летний боец UFC Джереми Стивенс был уволен из организации, сообщает MMAFighting. Причиной увольнения стали плохие результаты выступлений спортсмена.



Джереми Стивенс дебютировал в UFC в 2007 году, проведя под эгидой организации 34 поединка, в которых он одержал 15 побед, потерпел 18 поражений, а ещё один бой с участием Стивенса был признан несостоявшимся.



В последних шести поединках Стивенс потерпел пять поражений. На этот же период пришёлся и тот самый поединок с Яиром Родригесом, который был признан несостоявшимся из-за того, что Джереми получил тычок в глаз и не смог продолжить бой.



Всего на счету Стивенса 48 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 19 поражений.