23 российских спортсмена претендуют на золото чемпионата мира по ММА

23 российских бойца (8 мужчин, 8 юниоров, 1 женщина, 5 девушек) выступят в финале крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА, проходящего в Абу-Даби на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City. Впервые в финале женского чемпионате мира показалась представительница нашей команды, ею стала россиянка Ольга Лагодная в весовой категории до 70,3 кг.

Исторической победой полуфинального дня стал выход в финал престижной весовой категории свыше 120 кг Шамсутдина Махмудова, одолевшего в трудном поединке двукратного чемпиона мира Пашу Хархачаева (Бахрейн). Соревнования, проходящие в отсутствии зрителей, продлятся до 29 января.



Взрослый чемпионат мира по ММА

Мужчины

до 52,2 кг — Фарход Рахмоналиев будет оспаривать золото с Багдадом Жубанишем (Казахстан), Курбан Омаров — «бронза»

до 56,7 кг — Женишбек Уулу Бектур в финале сразится с Дастаном Жакыпбековым, Ибрагим Картоев — бронза

до 61,2 кг — Шахбан Гапизов будет противостоять в финале Оскару Распори (Швеция)

до 65,8 кг — Курбан Зайнуков — бронза

до 70,3 кг — Саламат Исбулаев в финале встретится с Курбаном Идрисовым (Бахрейн)

до 77,1 кг — Абдула Алиев — бронза

до 83,9 кг — Юсуп Магомедов проведет поединок в финале с Фергюсом Дженкисом (Новая Зеландия)

до 93 кг — Джамал Меджидов будет биться за «золото» с Робином Энонтекьо (Швеция), Магомед Шахрудинов — бронза

до 120 кг — Шамиль Курмагомедов встретится в финале с Расулом Магомедовым (Бахрейн), Халил Ибнухажаров — бронза

Свыше 120 кг — Шамсутдин Махмудов в финале встретится с Рассулом Кхатаевым (Казахстан)



Женщины

до 47,6 кг — Яна Маркова — бронза

до 56,7 кг — Александра Митина — бронза

до 61,2 кг — Татьяна Постарнарнакова — бронза

до 70,3 кг — Ольга Лагодная будет оспаривать золото с Айдан Абдыкадыр (Казахстан).