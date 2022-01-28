Ислам Махачев объяснил, что нужно делать для повышения выносливости
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, дал совет всем, кто хочет повысить выносливость.
«Хочешь быть выносливым — бегай в горы», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Ислам провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Махачев одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для россиянина эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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