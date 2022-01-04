Макгрегор срывает планы Махачева и Гэтжи. Конор раскручивает свой титульный бой

Конец минувшего года снял многие вопросы о будущем лёгкого веса UFC. В этом дивизионе прошло несколько важных поединков. Чарльз Оливейра защитил титул от посягательств Дастина Порье, немногим ранее Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера и застолбил за собой статус обязательного претендента на титул. Ислам Махачев же, победив Дэна Хукера, закрепил за собой право на претендентский бой.

В общем-то, перспективы на 2022 год были ясны для всех. Оливейра защищает титул от Джастина Гэтжи, а Ислам Махачев в феврале проводит схватку с Бенеилом Дариушем. Уже затем, ближе к концу года, победители этих дуэлей провели бы очную битву. На первый взгляд всё предельно ясно.



Но возмутителем спокойствия в дивизионе в очередной раз стал Конор Макгрегор. Бывший чемпион лиги в двух дивизионах, нисколько не стыдясь двух поражений от Дастина Порье в 2021 году, в очередной раз начал говорить о титульном поединке. Сначала всё это воспринималось как неудачный троллинг или шутка. Но чем активнее Макгрегор раскручивал идею титульного боя с Оливейрой, тем активнее её начали обсуждать.

Буквально сегодня, 4 января, Конор в «сториз» выложил целую серию фото. На одном из них он победно вскидывает руки на фоне цифр 2022, давая понять, что нынешний год пройдёт под его знаком. На другом ирландец пишет, что легко разберётся с Чарльзом Оливейрой, на остальных продвигает идею боя с Оливейрой под соусом своего давнего противостояния с бразильскими бойцами. И когда наблюдаешь за такой активностью Макгрегора в этом направлении, всё больше кажется, что в UFC пойдут навстречу желанию звезды.

Для начала стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт не так давно не стал однозначно отвечать на вопрос, возможен ли вариант, при котором Макгрегор в следующем бою встретится с чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой. То есть окно возможностей для такой схватки остаётся. Далее следует отметить некую нервозность официального претендента на титул Джастина Гэтжи. Американец уже несколько раз в резкой форме говорил, что не приемлет возможность боя Оливейра – Макгрегор в 2022 году. Хайлайт грозит соответствующими действиями, если его продинамят с титульным боем. Но откуда у него вообще такие мысли? Наверное, публичные месседжи боссам лиги были даны неспроста, и таким образом Джастин повышает ставки в некой закулисной игре.

В-третьих, вероятность боя Оливейры с Макгрегором растёт и потому, что сам Оливейра уже интересуется таким боем. Сначала Чарльз просто отвечал на выпады ирландца, отмечая, что готов ко встрече с ним. Но несколько дней назад он внезапно стал советоваться со своими подписчиками в «Инстаграме» относительно следующего соперника, призывая их выбрать между Конором и Гэтжи.

Интерес Чарльза к поединку с Конором понятен. Будем откровенны, Оливейра не самый интересный из чемпионов в истории лёгкого веса. Понятно, что он совершенно точно не сможет генерировать высокие продажи трансляций, получится это сделать лишь в одном случае — если его оппонентом станет Макгрегор. Соответственно, ирландец обеспечит Чарльзу едва ли не самый высокий гонорар в карьере, а уж он бразильцу очень интересен. При всём уважении к Оливейре понятно, что он не сможет долго удерживаться на троне и сейчас у него есть очень короткое окно возможностей, чтобы заработать реально большие деньги. Так что, вероятно, Чарльз реально больше хочет боя с Конором, чем с Гэтжи. Тем более Джастин гораздо более опасный соперник, чем нынешний Макгрегор.

Наконец, ещё одна причина предположить, что Макгрегор добьётся очередного тайтл-шота, кроется в том, что этот бой интересен боссам UFC. Объективно бои с участием ирландца бьют рекорды продаж, и с финансовой точки зрения этот ивент интересен не только Оливейре, но и руководству промоушена. Проще говоря – деньги решают. Именно из-за этого навязчивая идея Макгрегора о титульном бое может быть принята.

Что имеем на выходе? Конор благодаря фантастической способности привлекать к себе внимание и продавать себя может вопреки всем спортивным принципам получить титульный бой. Другой вопрос – как это объяснит Дана Уайт. Впрочем, у этого человека всегда есть какие-то аргументы.

Как бы то ни было, такой сценарий спутает все карты другим бойцам лёгкого веса. Макгрегор откровенно срывает планы Гэтжи и Махачева. Если Джастин вынужден будет ждать ещё, время тайтл-шота будет отложено и для Ислама. Такая цепь событий может спровоцировать большие скандалы. Пойдёт ли на такие репутационные жертвы лига ради Конора и его способности генерировать деньги? Узнаем в ближайшие несколько месяцев.