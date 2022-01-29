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38-летний Серроне вернётся после годичного простоя. Назван соперник

38-летний Серроне вернётся после годичного простоя. Назван соперник
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Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне возвращается после годичного простоя и будет драться с соотечественником Джо Лаузоном.

«Ковбой» и «Джей Лау» встретятся в октагоне на турнире Fight Night 30 апреля 2022 года, сообщил BJ Penn.

Места проведения поединка промоушен ещё не объявил.

У Серроне нет побед в последних шести боях, причём последнее поражение он потерпел от американца Алекса Мороно техническим нокаутом в первом раунде.

Джо Лаузон не выступал с октября 2019 года, когда он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Джонатаном Пирсом. Эта победа прервала серию из трех поражений «Джей Лау», который ранее потерпел поражения от соотечественника Клэя Гуиды и шотландского бойца Стиви Рэя.

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