38-летний Серроне вернётся после годичного простоя. Назван соперник
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Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне возвращается после годичного простоя и будет драться с соотечественником Джо Лаузоном.
«Ковбой» и «Джей Лау» встретятся в октагоне на турнире Fight Night 30 апреля 2022 года, сообщил BJ Penn.
Места проведения поединка промоушен ещё не объявил.
У Серроне нет побед в последних шести боях, причём последнее поражение он потерпел от американца Алекса Мороно техническим нокаутом в первом раунде.
Джо Лаузон не выступал с октября 2019 года, когда он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Джонатаном Пирсом. Эта победа прервала серию из трех поражений «Джей Лау», который ранее потерпел поражения от соотечественника Клэя Гуиды и шотландского бойца Стиви Рэя.
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