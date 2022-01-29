«Никогда ещё не стриг сам себя». Олег Тактаров показал новое фото
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав своё фото.
«Никогда ещё не стриг сам себя, но мне кажется, дедушка Ленин не спросил бы, кто стриг», — подписал фотографию Тактаров.
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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