Россиянин Михайлов нокаутировал американца Шутта на турнире Bellator 273

В ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) проходит турнир Bellator 273. В рамках предварительного карда россиянин Никита Михайлов встретился с представителем США Бэйном Шуттом.
Бой завершился победой россиянин техническим нокаутом в третьем раунде.
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Таким образом, Михайлов одержал вторую победу подряд в Bellator. Всего на его счету 8 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.
В главном бою турнира сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.
Bellator 273. Основной кард
Райан Бейдер — Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов
Генри Корралес — Эйден Ли
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис
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