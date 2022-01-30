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Россиянин Михайлов нокаутировал американца Шутта на турнире Bellator 273

Россиянин Михайлов нокаутировал американца Шутта на турнире Bellator 273
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В ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) проходит турнир Bellator 273. В рамках предварительного карда россиянин Никита Михайлов встретился с представителем США Бэйном Шуттом.

Бой завершился победой россиянин техническим нокаутом в третьем раунде.

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Таким образом, Михайлов одержал вторую победу подряд в Bellator. Всего на его счету 8 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

В главном бою турнира сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.

Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов
Генри Корралес — Эйден Ли
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис

Bellator 2022. Bellator 273, Финикс, США
Никита Михайлов (W) - Блэйн Шутт
30 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Никита Михайлов
Окончено
TKO
Блэйн Шутт
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