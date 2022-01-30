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Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273

Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся соглавный бой турнира Bellator 273, в котором сошлись легковесы – 38-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (28-11 ММА, 5-6 BMMA) и 31-летний представитель России Ислам Мамедов (20-1-1 ММА, 1-0 BMMA).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28.

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В главном бою турнира сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.

Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 273.

Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE
Bellator 2022. Bellator 273, Финикс, США
Бенсон Хендерсон (W) - Ислам Мамедов
30 января 2022, воскресенье. 07:00 МСК
Бенсон Хендерсон
Окончено
SD
Ислам Мамедов
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