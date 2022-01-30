Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся соглавный бой турнира Bellator 273, в котором сошлись легковесы – 38-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (28-11 ММА, 5-6 BMMA) и 31-летний представитель России Ислам Мамедов (20-1-1 ММА, 1-0 BMMA).
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
В главном бою турнира сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.
Bellator 273. Основной кард
Райан Бейдер — Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.
«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 273.
- 30 января 2022
-
08:25
-
08:06
-
08:00
-
07:32
-
04:34
-
00:46
- 29 января 2022
-
23:23
-
22:18
-
21:43
-
20:47
-
19:52
-
18:39
-
17:57
-
16:27
-
15:52
-
15:20
-
14:25
-
14:05
-
13:35
-
12:57
-
12:30
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
10:44
-
10:05
-
10:02
-
09:14
-
08:51
-
08:21
-
07:37
-
07:23