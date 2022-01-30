Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся соглавный бой турнира Bellator 273, в котором сошлись легковесы – 38-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (28-11 ММА, 5-6 BMMA) и 31-летний представитель России Ислам Мамедов (20-1-1 ММА, 1-0 BMMA).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.

В главном бою турнира сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.

Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский

Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 273.