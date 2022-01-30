Хамзат Чимаев: берегите своих родных и близких, пока они с нами

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий под эгидой UFC, сообщил о смерти своей тёти. Он был очень расстроен.

«Берегите своих родных и близких, пока они с нами. Живите для своих родителей, которые дали вам жизнь, пусть Всевышний радует наших родителей каждый день. Аминь», — написал в своём «инстаграме» Чимаев.

27-летний Чимаев собирается сразиться с главным претендентом в полусреднем весе 35-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля.



Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября 2021 года, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.