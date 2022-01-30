Хамзат Чимаев сфотографировался с тигром

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав фотографию с тигром.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября. Соперником Чимаева был боец из Китайской Народной Республики Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Ожидается, что следующий поединок 27-летний боец проведёт с главным претендентом в полусреднем весе 35-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля. Скорее всего, бой будет схваткой на выбывание из титульной гонки, а победитель получит следующий титульный поединок.