Ронда Роузи вернулась в рестлинг. Она пропустила почти три года

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи триумфально вернулась в рестлинг после почти трёхлетнего перерыва, одержав победу в противостоянии с Шарлотт Флэр. Битва спортсменок проходила в рамках шоу Royal Rumble.
Фото можно посмотреть на официальной странице WWE в «Твиттере».
Отметим, что благодаря победе над Флэр Роузи сразится в главном событии WrestleMania 38, которое состоится 3 апреля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас.
34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.
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