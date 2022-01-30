Ронда Роузи вернулась в рестлинг. Она пропустила почти три года

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи триумфально вернулась в рестлинг после почти трёхлетнего перерыва, одержав победу в противостоянии с Шарлотт Флэр. Битва спортсменок проходила в рамках шоу Royal Rumble.

Фото можно посмотреть на официальной странице WWE в «Твиттере».

Отметим, что благодаря победе над Флэр Роузи сразится в главном событии WrestleMania 38, которое состоится 3 апреля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас.



34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.