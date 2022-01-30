Усик рассказал, что сыграет за профессиональную футбольную команду

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что сыграет за украинский футбольный клуб «Полесье» в Winter Cup.

«Я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup — смотрите на телеканале «Футбол 1/2/3» в 19:00. Поехали! Всем бокс, а потом футбол! — приводит слова усика официальный сайт «Металлиста».

Напомним, 17 января Усику исполнилось 35 лет.



В 2021 году он уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.



В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.