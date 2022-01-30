Усик рассказал, что сыграет за профессиональную футбольную команду

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что сыграет за украинский футбольный клуб «Полесье» в Winter Cup.
«Я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup — смотрите на телеканале «Футбол 1/2/3» в 19:00. Поехали! Всем бокс, а потом футбол! — приводит слова усика официальный сайт «Металлиста».
Напомним, 17 января Усику исполнилось 35 лет.
В 2021 году он уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.
- 30 января 2022
-
20:12
-
19:20
-
18:23
-
17:37
-
16:57
-
15:54
-
15:15
-
14:10
-
13:28
-
12:51
-
12:04
-
11:37
-
11:12
-
10:58
-
10:46
-
10:39
-
09:55
-
09:48
-
09:26
-
09:24
-
09:17
-
09:13
-
09:08
-
08:25
-
08:06
-
08:00
-
07:32
-
04:34
-
00:46
- 29 января 2022
-
23:23
-
22:18
-
21:43
-
20:47
-
19:52
-
18:39