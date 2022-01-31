Майк Тайсон: парни хотят драться со мной за $ 100 млн. Мне это уже неинтересно

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.

«Парни хотят драться со мной за $ 100 млн.



Я не думаю, что когда-нибудь буду заниматься подобными вещами. Я хотел сделать это в первый раз (против Роя Джонса) просто для удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым делом, после чего веселье ушло из этого», — приводит слова Тайсона ESPN.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка признали несостоявшимся.