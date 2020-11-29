Тайсон и Джонс зарубились на совесть. Худшими оказались судьи

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого состоялся долгожданный поединок двух легенд мирового бокса – бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джона-младшего.

Учитывая то, что мейн-ивентом шоу являлся выставочный поединок, то и кард всего турнира получился необычным. К примеру, здесь выступил YouTube-блогер Джейк Пола и бывший баскетболист НБА Нэйт Робинсон. В общем-то, совсем не типичный разогрев для боя мастодонтов мирового бокса. Ну а после этого полупрофессионального действа на ринг вышли и главные герои.

В бою Тайсон — Джонс объявили ничью. Майк психанул и ушёл с ринга! Это цирк! Организаторы издевались над легендами, не говоря им результат боя. А в раздевалках отдали по почсу каждому.

И к слову их было трое. Самый известный в мире ринг-анонсер Майкл Баффер давно заслужил статус легенды и кто, если не он должен был приглашать в ринг титулованных спортсменов.



Появление Тайсона вызвало настоящую ностальгию. Чего стоят только традиционные для Майка простые скромные чёрные шорты, в которых он выходил на ринг на протяжении всей профессиональной карьеры. Возвращение на ринг Джонса также всколыхнуло в памяти множество эпизодов из его богатой карьеры. Ну а после того как спортсмены были представлены, началась сама битва.



Уже в первом раунде стало ясно, что за 15 лет отсутствия в тактике Майка ничего не поменялось. Тайсон сходу пошёл вперёд, пытался включать фирменный маятник и рассчитывал на мощь своих ударов. Джонс уповал на передвижения, скорость ног и рефлексы. Вскоре Рой начал подключать джеб и инициировать клинчи. Две минуты первого раунда прошли незаметно. Отрезок остался за Железным Майком, но и по действиям Джонса стало понятно, что он не растерял своих навыков.



Второй раунд снова начался с яростного наступления Тайсона, но Джонс всё чаще пробивал передней рукой, после чего затягивал соперника в клинч. На ближней дистанции Майк пытался донимать противника неприятными тычками, но Рой умело ориентировался в эти моменты. Характерно, что уже во втором раунде можно было расслышать, что у обоих боксёров пробивается тяжёлое дыхание. Как бы то ни было, третий отрезок снова начался с активных атак Тайсона, но его оппонент снова начал вязаться в клинче, что уже злило Майка. Но эмоции здесь были не лучшим помощником. Третью двухминутку забрал уже Джонс.

Дана Уайт заливался от смеха, когда услышал правила боя Тайсон – Джонс. Их пришлось менять Глядя на реакцию президента UFC, смеяться хочется самому.

В следующие несколько раундов казалось, что точнее был именно Рой, Тайсон же создавал видимость преимущества постоянным прессингом и активностью. В шестом раунде Майку удалось несколько классных атак, но в седьмом Джонс полностью отыгрался. Помогла работа вторым номером и грамотные скоростные атаки навстречу.



В заключительном отрезке более молодой Джонс смотрелся получше. Рой старался работать серийно и при этом успевал уходить от атак Майка. Когда же Тайсону что-то удавалось, Капитан Хук сразу же его вязал в клинче.

По завершении встречи в ринге произошла какая-то неразбериха. Бойцы слишком долго ждали объявления результатов. В этот момент снова вспомнилось, что перед нами стоят заслуженные ветераны и проигравшего видеть совсем не хотелось. Непонятно, этими же мыслями руководствовались судьи, или чем-то ещё, но в итоге боксёры не выдержали длительного подсчёта и покинули ринг самостоятельно. Только когда Тайсон и Джонс уже ушли на интервью, было оглашено, что встреча завершилась вничью. Оба спортсмена, естественно, были недовольны этим решением.



«Я выиграл этот бой. Вот что произошло. Бой был непростой. Тут даже две минуты воспринимались как полноценные три. И мне здорово ощущать, что я сумел достойно пройти всю эту дистанцию», — сказал разочарованный Майк.



Как бы то ни было, наверное, большая часть зрительской аудитории почти наверняка была рада такому исходу. Легенды бокса подарили своим преданным фанам праздник и расстраивать кого-либо из них поражением было бы по-настоящему чёрство.



Резюмируя скажем, что единственным большим минусом стала работа судей. Нерасторопность последних привела к тому, что мы не увидели традиционного объявления результата в ринге и приветствий боксёров. Вместо этого спортсмены услышали официальное решение лишь от интервьюера. Концовка была смазана. Но в любом случае, Майк и Рой выложились на максимум своих нынешних возможностей и за это им огромное спасибо. Поединок удался. Посмотрим, ждёт ли нас реванш.