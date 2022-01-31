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Хабиб ответил на вопрос, сколько овец он отдал бы за встречу с Джорданом

Хабиб ответил на вопрос, сколько овец он отдал бы за встречу с Джорданом
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос комика Боба Менери, который спросил у него, сколько овец он получит, если организует ему встречу с великим баскетболистом Майклом Джорданом.

«Трёх… Я дам тебе трёх овец. И трёх собак», — приводит слова Хабиба The Sun.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

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