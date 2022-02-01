Волкановски: Чикадзе не заслужил бы титульный бой даже в случае победы над Каттаром

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски считает, что грузинский боец Гига Чикадзе не заслуживал титульного поединка даже в случае победы над Келвином Каттаром.



«Если честно, то когда он говорил всю эту грязь перед боем с Келвином Каттаром, я подумал, что просто победить ему будет слишком мало. Он просто этого не заслужил. Победа ничего бы не решила. Он занимает восьмую строчку рейтинга. Его удивило, что я выбрал Корейского Зомби, но все эти парни находятся выше него в рейтинге.



Это просто не имело бы смысла. Да, у тебя победная серия, это круто, но чем выше цели, тем сильнее соперники. Давай сразимся с некоторыми парнями из первой пятёрки рейтинга, парнями из топа дивизиона. Он сделал это, но что из этого вышло? Он проиграл», — приводит слова Алекса Волкановски MMAFighting.