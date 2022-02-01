Махачев: если Всевышний окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, выложил новый пост в «инстаграме».

«Если Всевышний окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие», — написал Махачев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Махчева.

Напомним, последний бой Ислам провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Махачев одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для россиянина эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.